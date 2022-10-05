Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla aradı.
Gündem 05.10.2022, 12:26 05.10.2022, 12:31
Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti. Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.
Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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