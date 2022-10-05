Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti. Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.



Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.