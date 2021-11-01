Erdoğan'dan net mesaj: 'Taviz yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlara ilişkin, "Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Terör örgütleriyle mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değil." dedi.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'dan dönüşünde, uçakta gazetecilere zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

G20 Roma Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, Roma'da iki gün boyunca "İnsanlar, Gezegen ve Refah" ana teması etrafında verimli toplantılar yapıldığını, yıl boyu gerçekleştirilen çalışmaları gözden geçirdiklerini, küresel ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

Sağlık boyutuyla mücadelede önemli mesafe alınan Kovid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin halen devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, özellikle emtia fiyatları ve borçluluk oranlarının ciddi oranda yükseldiğini ifade etti.

Küresel enflasyon baskısının da aynı şekilde giderek arttığına işaret eden Erdoğan, "Bu çerçevede ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmak amacıyla ne gibi önlemler alabileceğimizi değerlendirdik. Küresel enflasyonla mücadelede iş birliğinin önemine değindik." dedi.

Toplantıda, koronavirüs salgınının küresel sağlık sistemine olan etkileri üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Erdoğan, aşı meselesinde adaletsizliğin ve ayrımcılığın önlenmesi gerektiğinin vurgulandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an klinik deneyleri yapılan TÜRKOVAC aşısı onaylanınca, Türk milletiyle insanlığın da istifadesine sunulacağını söyledi.

G20 Zirvesi'nin ana başlıklarından birinin de "İklim ve Çevre" olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"İklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşeni yaparak, Paris Anlaşması'nı onayladığımızın bizzat altını çizdim. Bu konuda öncü ve proaktif bir rol üstlenmeye hazır olduğumuzu muhataplarımızın dikkatine getirdim. Zirve vesilesiyle, ev sahibi İtalya Başbakanı Sayın Draghi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Von Der Leyen, Hollanda Başbakanı Sayın Rutte, önümüzdeki G20'nin ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Widodo, Amerikan Başkanı Sayın Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Michel, Almanya Şansölyesi Sayın Merkel ile bir araya geldik. Aday Şansölye ile de görüştük, hatta ikisi beraber geldiler. Yine zirve sırasında farklı ülkelerden katılımcılarla görüşmelerimiz oldu. Ziyaretim boyunca gerçekleştirdiğimiz istişarelerin ve ortaya koyduğumuz görüşlerin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

- "Biden ile samimi bir toplantı yaptık"

Erdoğan, değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenizin genel hatlarını neler oluşturdu? Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine dair değerlendirmeleriniz nelerdir?" sorusuna Erdoğan, "Sayın Biden ile samimi ve yapıcı havada bir toplantı yaptık. Toplantıda Mevlüt Bey, İbrahim Bey ve Hakan Bey benimle birlikteydiler. Kendisinin yanında da Dışişleri Bakanı ile güvenlik ve istihbarattan sorumlu isimler vardı. Toplantıyı gayet olumlu bir havada devam ettirdik." yanıtını verdi.

"Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında iş birliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık." diyen Erdoğan, bunun için gerekli talimatları verdiklerini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlarına muhataplarıyla çok daha sık görüşmelerini söylediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böylece inşallah ekonomide ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefimize ulaşırız ve bu yolda yürürüz. NATO ittifakı ve stratejik ortaklık bağlamında atılacak adımları da istişare etme fırsatını bulduk. Hepsinden öte bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Tam aksine, yine bununla ilgili de Savunma Bakanlarımızın birbiriyle görüşecekleri gibi Dışişleri Bakanlarımız da muhataplarıyla görüşerek inşallah iki ülke ilişkilerini ilgilendiren bu hassas konuyu da neticelendirmeyi umuyoruz. Biden 'Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım.' dedi. Ben de kendisine 'Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum' dedim. İnşallah Savunma Bakanlarımız da birbirleriyle görüşmeleri devam ettirecekler. Bugünkü toplantıya katılan arkadaşlarımızın bu işi yakın markajda tutmasıyla inşallah bunu nihayetlendirirsek, burada iki tane önemli başlığımız olacak, biri tedarik, biri de elimizdeki F-16'ların modernizasyonu. Bunların da o arada inşallah yapılma durumu söz konusu olacak."

- "Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü"

Erdoğan, "Biden'e 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabınızı takdim ettiniz. 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' çalışması da vardı. Bu ikisiyle ilgili geri dönüşleri neler oldu?" sorusuna, "Gerek benim 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabımı gerekse 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabını Sayın Biden'a hediye ettim. 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabında benim bir takdim yazım bulunuyor. Biden'a 'Biliyorsun ben de çevreciyim.' dedim. Biz, bu kitapları verince o da 'Ben de size kendi kitabımı takdim edeceğim.' dedi. Onun da vefat eden oğlu hakkında yazdığı bir kitabı var." cevabını verdi.

"Birleşmiş Milletler Zirvesi sonrası selefleriyle mukayese edip Biden için 'Kendisiyle iyi başladık diyemem' demiştiniz. Bu sefer bu görüşmeden sonra bu kanaatiniz değişti mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şartlar atmosfere göre değişiyor. BM sırasında farklı beklentilerimiz vardı. O farklı beklentiler olmayınca olay biraz daha farklı bir duruma doğru gitti. O gelişme farklıydı. Bu görüşme için medya da '20 dakikalık bir görüşme olacak' diyordu. Bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Medyanın bizimle nasıl uğraştığını anlayın." ifadelerini kullandı.

"Yani kendilerince (kabul etmeyecek, görüşmeyecek) de derler, 20 dakikaya da indirirler ama bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü." diyen Erdoğan, daha sonra diğer programlara geçtiklerini anlattı.

Biden ile BM Genel Kurulunun yapıldığı dönemden bu yana farklı bir sürecin olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdi bizim Türkevi tam BM'nin çapraz karşısında. İnşallah gün ola harman ola. Misafir ederiz, orada da görüşmemizi yapabiliriz, o da olur, niye olmasın. Ayrıca güvenlik, savunma, ticaret, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere aramızdaki bütün konularla ilgili ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldık, anlaştık. İnşallah bu konuları da ilgili arkadaşlarımız bizzat yürütecekler." diye konuştu.

- "Temel önceliklerde mutabakata vardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın bugüne kadar açıkça PKK/YPG'ye verdiği destek var. Silah eğitimi devam ederken Türkiye'nin onca uyarısına rağmen tatbikat yapmaya kadar gitti işler. Sizin bu konuda aslında çok açık ve net bir mesajınız vardı. Sorumluluklar karşılanmadığı sürece her an bir operasyon sinyali verdiniz, 'Gerekirse operasyon yaparız bu bölgede' dediniz. Bu yeni süreçten ne bekliyoruz ve bundan sonraki süreç Türkiye'nin operasyon ihtimalini nasıl etkiler?" sorusuna karşılık şunları kaydetti:

"Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Bir defa terör örgütleriyle olan mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD-YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de NATO'da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı."