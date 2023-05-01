Erdoğan'dan memur ve emekliye zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek Bayramı'nı tebrik ediyorum. Polis memuru Özgür Barçın evladımıza ve Resul Barutçu evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm kamu personelimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile Memur Sen kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen kurulduğu günden bu yana tavrını halktan yana ortaya koymuştur.

Milli iradeyi hedef alan tüm gişrişimler karşısında dik durmuştur. Memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaralarımızı da gündeme getiren bir vicdan hareketi olmuştur. Ülkemizle birlikte dünyanın dört bir tarafında hakları çiğnenen tüm mazlumlara da kol kanat germişitir. Çetelerle, mafyayla, cuntacılarla mücadelemizle hep yanımızda olan Memur Sen'e teşekkür ediyorum. Memur-Sen asrın felaketinde olağanüstü gayret sergilediler. Kimileri şov peşinde koşarken sizler sahada çok çalıştınız.

Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yapacağız. Asrın felaketinde yaraları sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Evi yıkılan kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız. Millet devlet olarak inancımız, engelleri aşma kararlılığımız hepsinden daha güçlüdür. Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar, şu anki CHP. Ne yaptı onlar? İnsanımızın canı yanarken bunlar devleti devletin kurumlarını özellikle suçladılar. Milleti suçladılar. Yıkıntılar arasında bol bol poz verdiler işleri bitince de deprem bölgesini terk etiler. Biz devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız.

Herhalde esrar, eroin kaçakçılarının Londra'ya götürdüğü paralardan 300 milyar doları alacak. Eğer yalan sanatını öğrenmek isteyen varsa bay bay Kemal'e müracaat etsinler. Bu işi çok iyi bilir. Bu millet doğruluk üzerine ayakta durmuştur, yalan üzerine değil. Bugün utanmadan sıkılmadan 'Ülkeye 300 milyar dolar getireceğim.' yalanını atanlar, o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bay bay Kemal, halef selef olduklarınız o zaman niçin size bir kuruş para vermediler? Yalan bol, bu millet doğruluk üzere ayakta durmuştur.

Bay bay Kemal onun bir sözcüsü var İP'in de malum Merkez Bankası'ndan şöyle bir uğrayıp geçen garibi var ikisi bir otel odasında IMF temsilcileri ile görüşme yaptılar. Neymiş biz sıkıntıdaymışız IMF'ten borç almamız lazımmış. Biz gerek yok dedik. Şimdi ne diyor bu herhalde esrar eroin kaçakçılarının Londra'ya götürdüğü paradan 300 milyar dolar alacak. Bu başka türlü gelmez. 27,5 milyar dolar o zaman döviz rezervimiz vardı Merkez Bankası'nın şu anda 122 milyar dolar döviz rezervimiz var.

Asrın felaketine maruz kalsak da milletimizi de devletimizi de enkazda bırakmadık. Hane desteği, taşınma, kira ve vefat edenlerin yakınlarına olmak üzere 30 milyar lira ödeme yaptık. Kalıcı konutların inşası için kolları sıvadık. Bayramdan önce evlerimizi teslim etmeye başladık. Felaket bölgesindeki insanımız devletine güveniyor. Hiçbir vatandaşımız bir sene içinde yeni yuvasına kavuşacağından asla şüphe duymuyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME VAADİ

Cumhuriyet tarihimizi en büyük atamalarını yapıyoruz. Toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 200 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptık. Bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak bir adım daha attık. Emeklilerimize çifte bayram yaşattık. Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Müjdesini sizlerle birlikte verdiğimiz sözleşmeli kamu personelininin kadroya geçmesini sağladık.

Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmelimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 oranında zam yaptık. En düşük memur maaşını yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memularımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ: UYAN DA BALIĞA GİDELİM

Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Uyan da balığa gidelim. Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu. 14 Mayıs'ta tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece CHP seçmenini ve milletimizi bu eziyetten kurtaracağız.

Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Yasal düzenleme yapılıyor, fahiş artışını önleyeceğiz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız. İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır.

''DEVLETİ FETÖ'CÜLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ''

Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız. Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini çok iyi biliyoruz.

Kimsenin ekmeği ile oynamadık. Şimdi 'Kimseyi işinden etmeyeceğiz.' diyor. 4 yıldır belediyelerde işlerinden edilen vatandaşlarımın hakkını hukukunu acaba sen neyle izah edeceksin? İyi bir Ankara İstanbul İzmir diyor. Ne iyisi? 4 senedir sizi gördük. Her tarafı pislik götürüyor. Bir yağmur yağdığı zaman bakıyorsun belediye başkanları ortada yok tatildeler. Bunlar için en uygun yer Bodrum. Hep oradalar. Elma şekeri dağıtır gibi önüne gelene birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdi. Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız. Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Adı 'Millet' olan zillet ittifakında LGBT aleyhine bir söz duydunuz mu? Yok.''