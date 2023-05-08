Erdoğan'dan 'kira ve çarşı pazar' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artışları ile çarşı pazardaki fiyatlarla ilgili meseleyi de yine AK Parti'nin çözeceğini söyledi.
Gündem 08.05.2023, 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kira meselesini de çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Takoz ve sabotaj siyasetine teslim olmadık.
Seçim dönemi kimleri için boş vaat dönemidir.
Bay bay Kemal gibi ülke ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz. Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git, avucunu yalayacaksın, onlardan sana yar olmaz. Sen zaten seçim kazanamayacaksın, ciddi manada zavallısın.
Kira meselesini de çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız.
Kırklareli bu defa sandıktan başka çıkacak.
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