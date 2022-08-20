Erdoğan'dan kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Gündem 20.08.2022, 17:04 20.08.2022, 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Başımız sağ olsun.
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