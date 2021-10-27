Erdoğan'dan İYİ Parti'ye teşekkür: 'Siyaset üstü duruşunu tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. Erdoğan, tezkere ile ilgili "CHP, HDP'ye ağzının payını veremedi. CHP'nin HDP'ye boyun eğmesi milli güvenlik adına hazindir. İYİ Parti'nin siyaset üstü duruşunu tebrik ediyorum.

Meclis'e sunduğumuz 2022 yılı bütçe teklifi, AK Parti olarak damgamızı vurduğumuz 20'nci ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de 4’üncü bütçesidir. Bütçe hazırlıkları haziran ayında başlayan ve aralık sonuna kadar devam eden geniş bir zamana yayılan büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışmadır. Bakanlıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızın bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımızın içinde yer aldığı uzun bir maratonun ardından ortaya çıkan bu bütçe teklifi, ülkemizin yol haritası mahiyetindedir.

Eylül ayı başında yayımladığımız Orta Vadeli Program’da, bütçenin ana omurgasını oluşturan hedefler zaten yer almaktadır. Bugün Plan Bütçe Komisyonunda başlayacak ve 6 Aralık’tan itibaren Genel Kurul’da devam edecek müzakerelerde, bütçe rakamları ve bunlara bağlı ekonomik gelişmeler enine boyuna değerlendirilecektir.

Meclis’e sunduğumuz bütçe teklifinde, Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 1 trilyon 751 milyon lira, bütçe gelirleri, 1 trilyon 473 milyar lira, bütçe açığı da 278 milyar lira olarak öngörülmektedir. Tabii bu ihtiyatla hazırlanmış bir bütçe teklifidir. Yılsonu gerçekleşmelerinin çok daha iyi olacağına inanıyoruz.

Toplam 224 kamu idaresini kapsayan Merkezi Yönetim Bütçe Ödeneklerinin dağılımı, ülkemizin kalkınma hedeflerini ve ülkemizin ihtiyaçlarını gözeten, adil, gerçekçi, sürdürülebilir bir anlayışla yapılmıştır. Bütçede en büyük payı her zaman olduğu gibi yine eğitim almaktadır. Bu yıl bütçede sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık. Aynı şekilde sosyal harcamalar için tahsis edilen kaynağı da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın daha güçlü şekilde yanında olabilmek için bütçenin yüzde 6’sı seviyesine yükselttik.

Sanayicimizden esnaf ve sanatkarımıza kadar her seviyedeki işletmelerimize verilecek destekle de bütçenin kayda değer kalemleri arasında yer alıyor.

Elbette içinden geçtiğimiz şu kritik dönemde savunma sanayiimizi güçlendirecek kaynağı da ihmal etmedik. Sonuç olarak merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinde ortalama yüzde 30 artışa gittik. Böylece dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı ülkemizin güçlü bir duruş sergilemesini sağlayacak manevralar için gereken mali altyapıyı oluşturduk. Amacımız koronavirüs salgını olarak başlayıp üretime, lojistiğe ve giderek tüm ekonomik sisteme sirayet eden küresel krizi ülkemiz için fırsata dönüştürmektir.

Nitekim gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin istisnalar haricinde neredeyse tamamının küçüldüğü geçtiğimiz yılı Türkiye olarak büyüme ile kapatarak bu doğrultuda ilk işaretleri verdik. Bu yılın ilk iki çeyreğinde de oldukça güçlü bir büyüme performansı sergiledik. Üretimde kapasiteleri sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. İstihdamda salgın öncesinin de üstünde bir yere geldik. Yatırımcılarımız, üretimi artırmak için makine ve hammadde peşinde koşuyor.

Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde yeniden yapılanan küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz. İnşa ettiğimiz eğitim kurumlarının, hastanelerin, yolların, tünellerin, barajların, sulama tesislerinin, organize sanayi bölgelerinin önemi bu süreçte çok daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye’nin kendini küresel kriz ikliminden pozitif yönde ayrıştırarak, üretim ve ihracat üssü haline gelmeye başlamasının gerisinde işte böyle bir emek, böyle bir birikim bulunuyor.

Önümüzdeki yılın bütçesini de küresel krizlerin etkisine rağmen, kalkınma hedeflerimizin çıtasını yükseltmek üzere şekillendirdik. Nasıl koronavirüs salgınının üstesinden güçlü sağlık altyapımızla geliyorsak, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları da inşallah Yeşil Kalkınma Devrimi ile aşacağız.

Milli Teknoloji Hamlesi, bizi savunma sanayii başta olmak üzere orta yüksek teknoloji gerektiren alanlarda önemli bir yere taşıdı. Yeşil Kalkınma Devrimi ile de aynı başarıyı karbon-nötr hedefli yatırımlarla her alanda yakalamakta kararlıyız.

Ülkemizi her karış toprağıyla geliştirecek, milletimizin her bir ferdinin refahını artıracak projeleri hayata geçirmeye, yatırımları yapmaya, eserleri inşa etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir süredir müzakereleri yürütülen, ülkemize Yeşil İklim Fonu’ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.