Erdoğan'dan İskeçe Seçilmiş Müftüsü için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete için taziye mesajı yayımladı.
Gündem 14.07.2022, 14:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
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