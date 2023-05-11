Erdoğan'dan İnce'ye ilk yorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Mamak-Altındağ mitinginde konuştu.

Adaylardan birisi adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm, keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da böyle oldu bilemiyorum.

Birileri bizi seçim döneminde havaları germekle suçluyor. Ülkemizin menfaati söz konusu olduğunda değil havayı germek gerekirse dünyayı yerle bir ederiz.