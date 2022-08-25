Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gündem 25.08.2022, 16:18
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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