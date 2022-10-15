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Erdoğan'dan hayatını kaybeden madencinin evine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz’ın ailesine ziyarette bulunarak taziye dileklerini iletti.

Gündem 15.10.2022, 16:42 15.10.2022, 17:01
Erdoğan'dan hayatını kaybeden madencinin evine taziye ziyareti

Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra’ya bağlı Uğurlar köyüne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

Madenci Ayvaz’ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.

Kaynak: AA
#erdoğan #Selçuk Ayvaz #taziye
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