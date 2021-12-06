Erdoğan'dan Güney Kıbrıs'a tepki: Bedelini ağır ödersiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Katar ile yeni anlaşmalar imzalayacağız"

Türkiye-Katar ilişkileri, dostluğuyla stratejik perspektifiyle günden güne güçleniyor. Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzerek 69 belge imzaladık. Yarın imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz.

"Katar ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Türkiye ve Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir. Katar ile ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırıma kadar "kazan kazan" temeliyle ortaklığımızı güçlendirdik. Katar ile ikili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir.

"Körfezdeki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz"

Doğu'da terörün karanlık gölgesi kalktıkça yatırımlar artacak. Biz ülkemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Körfezdeki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türk yapısı olarak, Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi çok daha güçlendirerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Ancak biz bu ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız.

"Şubat ayında Abu Dabi'ye ziyaretim olacak"

Şubat ayı içinde çok kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Ekonomide atılan adımların yanı sıra başka yatırımlarla da bunu perçinleyeceğiz.

"İşçimizi zora sokmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "asgari ücret ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Tarafların teklifleri nedir bunu bir görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da en uygununu, en ideal olanı belirleyip nihai kararımızı vereceğiz. İşçi kesiminin memnuniyeti değil, işverenin de karardan memnun olması lazım. Hem işçinin emeğine hem de işverenin yatırım gücüne ihtiyacımız var.

"Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek"

Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Hele hele gıdada stokçuluk yenilik yutulur gibi değil. Şu anda cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Biz bunun üstüne gideceğiz. Ama stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et diyemeyiz.

"Operasyonlar devam edecek, taviz vermemiz mümkün değil"

Terör operasyonları devam edecek, taviz vermemiz mümkün değil.

"Mabetlerimizin üstünde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz"

[Güney Kıbrıs'ta camiye ırkçı saldırı] Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'in açıklamasına katılıyoruz. Mabetlerimizin üstünde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz. Bunların arkasında kimlerin olduğuyla ilgili arayış içerisindeyiz. Bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs Yönetimidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere TC-TRK" uçağıyla saat 12.45'te Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un da aralarında olduğu heyet uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.

İki gün sürecek resmi ziyaret kapsamında, Erdoğan ile El Sani'nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla Doha'da icra edilecek Stratejik Komite Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alacak.