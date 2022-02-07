Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Abdullah Gül'e teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu ifade ederek teşekkür etti.
Gündem 07.02.2022, 15:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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