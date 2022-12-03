Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz."