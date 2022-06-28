Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Gündem 28.06.2022, 11:20 28.06.2022, 11:19
eşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cüneyt Arkın'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun."
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