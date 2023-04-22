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Erdoğan'dan çiftçilere 10 tane müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde Gaziantep'te depremzede evlerinin tesliminde yaptığı konuşmada çiftçilere müjde üstüne müjde verdi.

Gündem 22.04.2023, 19:51
Erdoğan'dan çiftçilere 10 tane müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, afet bölgesindeki çiftçiler için 0 faizli hayvancılık kredisinden sera yatırımlarındaki desteğin artırılmasına 10 müjde verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu yılki ramazan ayını 6 Şubat depremlerinin yaralarının gölgesi altında geçirdik. Depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum.

Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olan bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, tabiatla barışık yaşayarak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi Rabbimizin takdiridir. Son depremlerin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. Gününden itibaren inşaatlara başladık. Tespitlerimiz doğrultusunda deprem bölgesinde deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık. Sadece konut yapmıyoruz, yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz. Bölgedeki şehirlerimizin tamamının altyapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri kurarak istihdamı da gözetiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah’ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağız.

"5 yılda İstanbul’da riskli bina bırakmamayı hedefliyoruz"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Riskli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız yarısını da çok uygun şartlı borçlanma imkanı getirdiğimiz bir teklif sunduk. Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla 5 yılda İstanbul’da riskli bina bırakmamayı hedefliyoruz.

Bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul’un başındaki, ne Ankara’nın başındaki, ne İzmir’in başındaki belediye başkanlarından hiçbir şey olmaz. Biz iş yapmanın peşindeyiz, bunlar da her konuda yaptıkları gibi projelerimize takoz olma peşinde. Ben İstanbul’a belediye başkanı olduğumda susuzluk vardı, çöp vardı meşhur Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi CHP, büyükşehirde de ilçede de o vardı. Bunlara 5 koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler.

11 vilayeti Cumhur İttifakı olarak dolaştık. İlk temelleri atışımızın 60. Gününde inşasını tamamladığımız 10 köy evinin anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

"Çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz"

Bugün çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. İlk olarak bugün burada ahırı, köy konağı, camisi ve peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi ve pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.

İkinci olarak afet alanlarında hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek.

Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde, buralarda yaşayan gençler başta olmak üzere bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize İlk Evim kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

Hala köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız.

"Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticimizin gelirini güvence altına alacağız"

Beşinci olarak, ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri haline getirecek teşvikler vereceğiz. Böylece hayvan varlığımızı yükseltirken diğer yandan da en az yüzde 30 verim artışı hedefliyoruz.

Altıncı olarak, sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az 1 asgari ücret garantisi vereceğiz.

Yedinci olarak, tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte elde edilmesini sağlayacağız.

Sekizinci olarak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak hem üreticimizin gelirini güvence altına alarak hem arz güvenliğini temin edecek hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz.

Dokuzuncu olarak, jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.

Onuncu olarak, tarımsal üretimin en büyük girdisi olarak üre gibi, azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz. Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak’ta kuruyoruz. Bay bay Kemal ve onun yandaşları, doğal gazın Karadeniz’de, Sakarya’da nasıl yandığını görmediniz mi? Yakında bu fabrikanın da inşasına başlıyoruz.

"Amanos Tünelleri’nin inşasına başlıyoruz"

Allah’a hamdolsun artık Gaziantep’te neredeyse çadır kent kalmadı. Her yer konteyner kentlerle dayanıp döşendi. Hatay dışında her yerde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Deprem bölgesinin her köşesinde yeni konutlarımızın inşaatları yükseliyor. Geçici barınma merkezlerinde 3,5 milyon vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sürdürmelerini sağlıyoruz.

İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde tüm şehirlerimiz eski dinamizmine kavuşmuş olacak. Biz bazı deprem turistleri gibi buraya fotoğraf çektirmeye gelmiyoruz. Biz yaraları sarmaya, acıları paylaşmaya geliyoruz.

Amanos Tünelleri’nin inşasına başlıyoruz. Tüneller, Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracaktır. Aynı şekilde bu tüneller Hatay’ın muazzam potansiyelini Anadolu ile buluşturarak şehrin kısa sürede deprem durgunluğunu üzerinden atmasına vesile olacaktır.

İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz. İki ilçemizin cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız. Adan, Osmaniye Gaziantep hızlı tren hattının duraklarından biri de Nurdağı’dır. Bu hattın yapımını da hızlandırıyoruz. Nurdağı ve İslahiye'de depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz."

#Recep tayyip erdoğan
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