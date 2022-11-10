Erdoğan'dan 9'u 5 geçe paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Mücadelesinin Başkomutanı, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.