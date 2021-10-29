Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: 'Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 98. yılı için yayınladığı mesajda “Cumhuriyetin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz'' dedi.
Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. İlanının 98. seneyi devriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum” dedi.
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