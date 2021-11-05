Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı.
Gündem 05.11.2021, 14:53 05.11.2021, 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti.
Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.
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