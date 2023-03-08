Erdoğan çiftinden depremzede aileye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanımefendi, depremzede ailenin evine misafir oldu.
Gündem 08.03.2023, 21:43 08.03.2023, 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da yerleştikleri evde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı eve gitti.
Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.
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