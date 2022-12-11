Erdoğan bugün Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy ile görüşecek.
Gündem 11.12.2022, 10:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahıl Koridoru anlaşması konusunda diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Sürecin daha hızlı yürütülmesi için son gelişmeler liderlerle telefon görüşmesinde ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le, sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşecek.
Görüşmelerde ayrıca, Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul Süreci'nin ele alınması da bekleniyor.
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