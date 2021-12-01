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Erdoğan: 'Bugün de yarın da faizi savunmayacağım'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Yüksek faizden rahatsızım, bugün de yarın da faizi savunmayacağım. "dedi.

Gündem 01.12.2021, 13:03 01.12.2021, 13:47
Erdoğan: 'Bugün de yarın da faizi savunmayacağım'

Yüksek faizden rahatsızlığını bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Doğrusu bizim yaptığımızdır. Siyaseten en riskli fakat en doğru planı biz yaptık, yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bütçe çalışmaları, Meclis'in en önemli görevlerinden biridir. Komisyon'da yer alan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum.

"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz"

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu yeni politika bir anda çıkmış değildir. Son 19 yılda yaptığımız her eser hazırlık aşaması taşıyordu. IMF ile anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altına girdi.

"Girdiğimiz her mücadeleyi kazandık"

Bir dönem karşımıza vesayeti, terör örgütlerini çıkardılar, darbe üstüne darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Muhalefet, Türk ekonomisini mahvedeceğiz diyerek yola çıkanlara su taşıdı. Nice konuda uluslararası alanda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Girdiğimiz her badireyi atlattık, her mücadeleyi kazandık, ülkemizi hedeflerinden koparmadık.

"Bugün de yarın da faizi savunmayacağım"

Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Yüksek faizden rahatsızım, bugün de yarın da faizi savunmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. Kılıçdaroğlu dün başka söyler bugün başka söyler, üstelik bunu da hiç utanmadan yapar. İstiyorlar ki, ülke batsın, bitsin, yok olsun. Biz bunlara her zamanki gibi "çok beklersiniz" diyoruz.

"Kur ve fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları dikkatle izliyoruz"

Biz milletimizin döviz kurlarındaki artış nedeniyle yaşadığı endişeyi anlıyoruz. Kur ve fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları dikkatle izliyoruz, takip ediyoruz. Her ne kadar büyük kısmı küresel dalgalanmalar sebebiyle olsa da fahiş fiyat artışının mantıklı bir izahının olmadığını görüyoruz.

"Türkiye yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti"

Türkiye yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti. Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G-20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. 2021 yılını çift haneli büyümeyle kapatacak yere doğru gidiyoruz. Eskiden olduğu gibi yüksek faiz sisteminde devam etseydik muhtemelen bu büyüme rakamlarını göremeyecektik.

"Siyaseten en riskli fakat en doğru planı biz yaptık, yapıyoruz"

Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Doğrusu bizim yaptığımızdır. Siyaseten en riskli fakat en doğru planı biz yaptık, yapıyoruz. Biz yanlış yapsaydık başkaları bizim önümüzü keserdi. Faizleri artırarak paradan para kazananları sevindirmek yerine faizi düşürüp yatırımı teşvik ediyoruz. Ülkemizi fırsatını bulduğunda hemen kaçıp gidecek sıcak para cennetine dönüştürmek yerine kalıcı yatırım için mücadele veriyoruz. 

"Faiz oranlarını ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz"

Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur ve enflasyon bugün artar yarın düşer ama asıl olan yatırımdır. Artık faiz oranlarını dayatmalara göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. Düşük faizle kısır döngüden kurtardığımız para tümüyle yatırıma, istihdama, üretime akacaktır. 

"Sadece enflasyona bakarak Türkiye ekonomisini okumak haksızlık olur"

Güvenlikte olduğu gibi ekonomide de "Dünya 5'ten büyüktür" diyoruz. Tüm büyük ekonomiler faizleri altta tutarken enflasyonda yükselişle karşı karşıya. Sadece enflasyona bakarak Türkiye ekonomisini okumak haksızlık olur. Türkiye'nin çıkarları yerine küresel faiz lobilerinin çıkarını savunarak milli olunmaz. 

"Stokçuluk yapanlar bedelini ödeyecek"

Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapanlar bedelini ödeyecek.

"Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize geri dönemeyecek"

Ülkemizi kısır döngü ekonomisine mahkum edecek geri adımlar asla atılmayacak. Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize geri dönmeyecek.

'Dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları hayata geçireceğiz'

Alım gücü düşen dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları birer birer hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Destek paketleri ile işletmelere istihdamı artıracak imkanlar sunuyoruz. Uzun vadeli kredi imkanı ile üretim ve ihracata öncelik veren yatırımcıları destekliyoruz. 

"Türkiye'nin gücüne güç katacak yol hukuk ve demokrasiden geçmektedir"

Son zamanlarda yaşadıklarımızdan çıkaracağımız en büyük ders; demokrasimizin kazanımlarına göre hak ve özgürlüklere göre bağımsız, tarafsız adalet sistemine sıkı sıkıya sahip çıkmak olmalıdır. Türkiye'nin gücüne güç katacak yol hukuk ve demokrasiden geçmektedir. 

TRT

#TBMM Grup Toplantısı #ak parti #erdoğan
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