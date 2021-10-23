Erdoğan: 'Bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 46 yeni fabrikanın resmi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur." diye konuştu.