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Erdoğan: 'Biz hiçbir zaman reşit olmayan kızların evlendirilmesini tasvip etmedik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.

Gündem 19.12.2022, 15:39 19.12.2022, 16:24
Erdoğan: 'Biz hiçbir zaman reşit olmayan kızların evlendirilmesini tasvip etmedik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.

Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çalışan, üreten, yaşamak için olduğu kadar yaşatmak için de çabalayan her kadının yanındayız diyerek başlattığımız bu programın birkez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Meslek edinmek isteyen 45 bin kadınla bir araya gelerek onlara destek olduk. Bu çerçevede öyle hikayeler ortaya çıktı ki, kadınlarımızın azmine hayran olmamak elde değil. Ülkemizin demokrasi adımlarının hepsinde kadınların olduğu gibi son 20 yıldaki reformların tamamında da emeği vardır. Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle kuracağız. 

"Kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik"

Girişimcilik destekleri ve kırsal kalkınma hibeleri gibi programların önemli bir bölümünü kadınlarımızın kullandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle kadınlar başta olmak üzere sektöre bir de müjde vermek istiyorum Hazine destekli kefalet sistemiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Özellikle fatura iptallerinden ortaya çıkan sorunları da devreye alarak sistemin etkinliğini artırıyoruz. 

Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Ekonomi Modeli'ni yeni açılımlarla genişletmeyi sürdürüyoruz. 

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadını sadece bir meta haline getirmek isteyenlere en güzel cevabın da  bu olacağına inanıyorum. 

"Kadınları yok sayan bir toplum, gücünün yarısından vazgeçmiş demektir"

Kadınlarımızla her buluşmamızda ifade ettiğim samimi inancımı tekrar paylaşmak istiyorum. Kadınları yok sayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş demektir. Türkiye olarak bizim böyle bir kısır düşüncemiz olamaz. Kadın kolları bizim gibi güçlü olan bir parti yok. En güçlü parti biziz.

Kadının yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur. Gençlik kollarımız da aynı şekilde.  Bizim siyasetimize getirdikleri zenginliğe şahit oldukça doğru bir iş yaptığımızı görüyorum.

AK Parti'nin bugüne kadar girdiği 15 seçimin tamamında açık ara birinci çıkmasında evlere girip gönül kazanan hanımlarımızın önemli payı bulunuyor. 

Başörtüsü ile ilgili yasal düzenleme hepimize eski kötü günleri hatırlattı. Birileri hala o karanlık günlerin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Meseleyi yüreğiniz sıkıyosa anayasal düzenlemeyle çözecek bir teklifte bulunun dedik. Tabii anayasa değişikliği genel kurulda üçte iki çoğunluk gerektiği için mecliste çoğunluğu olan partilere götürdük. Onlardan yanıt alamayınca cumhur ittifakı imzalarıyla meclise sunduk. Şimdi süreci bekliyoruz. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu bu süreçte birkez daha belli olacaktır. Tam da bu süreçte yeni bir istismar konusu atılmış, uzun süredir takibi yapılan konu ülkenin gündemi yapıldı. Biz hiçbir zaman reşit olmayan genç kızların evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Kendi ailemizde de bunun bir örneği yoktur. Hele hele çocuk yaşta cinsel istismar kabul edilecebilecek bir davranış değildir. 

Gündeme gelen olayda da tüm gerekli kurumlarımız gerekeni yapmıştır. Küçük yaşta evlilik eskiden beri yaşanıyor. Son yıllarda istisnalar dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür. Şimdiki sorunlar ise sosyal medya ve televizyon programlarının etkisiyle çocuklarımızın ciddi savrulmalarıdır. Bu sancılı durum ülkemizin her köşesine yayılıyor. 

Ben muhalefetin geneline sesleniyorum. Kandil'in hesabını sordunuz mu? Dİyarbakır anneleri hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak bunca süredir birilerine lanet okuyorlar. Kandil'de 10, 12, 14, 15 yaşlarındaki kız çocuklarını kaçıranlar kimler? Sizin dirsek dirseğe yürüdüğünüz parti değil mi? PKK'nın uzantıları değil mi?

"Diyarbakır Annelerine giderse seçim ortağını kaybeder"

Bir kere git de diyarbakır annelerine geçmiş olsun de. Gidemez çünkü seçim ortağını kaybeder. Bunu biliyor. 

Ülkemizde kadınların, gençlerin sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durması gereken mesele evlatlarımızı tehdit eden sapkın akımlardır. 

"LGBT kitabımızda yok"

Bizim kitabımızda LGBT denen olay yok. Fakat CHP ve diğer muhalefetin kitabında var mı var. Önümüzdeki dönem bakanlıklarımızla, sivil toplum ekiplerimizle bu büyük tehlikeye karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz.

Aile kurumunun temel direği olan kadınların üretim yanında siyasetteki varlık ve etkinliklerinin arttığı bir gerçektir. Güçlü aile olmadan güçlü bir millet olmaz.

Kadın olmadan siyasetin, üretimin olamayacağı anlayışımızın kanıtlarından biri de meclisteki temsil düzeyidir. Buralara kolay gelmedik. 2002'den itibaren meclisteki kadın temsili bugün yüzde 17 seviyesine kadar yükseldi.

'Türkiye Yüzyılı'nı kalkınmanın, üretimin, huzurun, insanı insan yapan tüm değerlerin yüzyılı yapacağımıza olan güveni tekrar ifade etmek istiyorum. 

#erdoğan
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