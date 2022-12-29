Erdoğan: 'Bilişim personeli sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Günlük alışkanlıklarımızı da değiştirerek hızla gelişen teknoloji her geçen gün farklı bir yeniliği hayatımıza katıyor. Gerçekten de üniversitelerimizden şirketlerimize, kamu kurumlarımızdan sosyal hayata hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları var. Özellikle bilgi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler vatandaşımızın da bir çok alanda işini fevkalade kolaylaştırdı. Ülke ekonomisinde sürdürülebilir bir büyümenin sağlanabilmesi için biz de teknolojideki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu doğrultuda yürütülen çalışmaları destekliyoruz.

Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil, dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkardı. Özellikle ileri teknolojiye dayalı ürünlerin programlanması ve katma değeri yüksek yazılımların geliştirilmesi projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor. Elbette okullarımızda ve üniversitelerde bu alanda eğitim alan mezunlarımızın sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Hızla değişen teknolojinin yakın gelecekte günümüzde var olan bir çok mesleğin yerine yenilerini ikame edeceğinin farkındayız. Ortaya çıkacak yeni mesleklere ve becerilere dair talebi hızla karşılamak için mevcut mekanizmalar dışında araçları da devreye alıyoruz.

Araştırma geliştirme merkezlerimizle Teknoparklarımızla, kuluçka merkezi desteklerimizle tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik. Ulusal teknoloji girişimciliği stratejisi ile 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Destekleyeceğimiz geleceğin mesleği sayısını 25'ten 100'e çıkardık. İşbaşı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik. Bunlarla kalmıyor bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni projeler, yeni programlar hayata geçiriyoruz. Zira 5 önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor. Bunlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme.