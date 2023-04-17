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Erdoğan: Ben böyle yalan görmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra tefecilerinden 300 milyar dolarlık yatırım bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu'na, "Ben böyle yalan görmedim" dedi.

Gündem 17.04.2023, 17:05
Erdoğan: Ben böyle yalan görmedim

İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Törende yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü belli sözler aldı. Şimdi burada finans sektörünün önde gelenleri var. Böyle bir şey mümkün mü? 20 yıl başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptım. Böyle bir safsata dünyanın hiçbir liderinde görmedim." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF git yalvar yakar değil. Onlar bize gelebilir miyiz diyecekler" vaadini hedef aldı. Salondaki finans sektörünün temsilcilerine de seslenen Erdoğan, "300 milyar dolar, İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü belli sözler aldı. Şimdi burada finans sektörünün önde gelenleri var. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir yalan, safsata dünyanın hiçbir liderinde görmedim. Ama bu zavallı hayatında bir SSK var ki bunu da bu batırdı. Ülkeye geride milyarlarca dolar borç takarak nasıl ortadan kaybolduklarını bu millet unutmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolar' vaadine sert çıktı: Böyle bir safsata görmedim

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün sizlerle ülkemiz ekonomisi ve finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılış sebebiyle bir aradayız. 6 Şubat depremlerinin gölgesinde idrak ettiğimiz Ramazan ayını her bakımdan dolu dolu değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Hem yaraları sarmanın hem de müjdeli haberler verme hedefiyle hareket ediyoruz. Depremzede kardeşlerimize yardımları ihmal etmeden kalkınma yolundaki adımlarımızı da sürdürüyoruz.

"65 MİLYAR TL YATIRIM İLE DÜNYANIN EN PRESTİJLİ MERKEZİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

New York, Londra gibi asırlık merkezlerin yanı sıra Dubai gibi sonradan dahil olan merkezler de bulunuyor. Belirgin şekilde batıdan doğuya doğru kayan bir finans merkezi var. Bu da İstanbul'un önünde yeni fırsatlar açıyor. Hedeflerimizi bir adım daha yukarıya taşıdık. Hem coğrafi hem de ticari köprü görevi üstlenen İstanbul'un günümüz finans sektöründe de aynı yapıyı kurabileceğini hedefliyoruz. İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden bir tanesi haline getireceğiz demiştik ve getirdik. Türkiye'de finansın tarihinde neler olduğunu bunlar bilmiyor. Tarihte İstanbul bu ülkenin nasıl finans merkezi ise yine öyle olmaya hazır. 65 milyar TL yatırım ile ülkemizin ve dünyanın en prestijli merkezini hayata geçirdik. 600 milyon TL değerindeki fonu projemizdeki çevre dostu yeşil binalar ile kullanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolar' vaadine sert çıktı: Böyle bir safsata görmedim

"YATIRIM ÇEKME POTANSİYELİMİZİ DE ARTIRACAK"

21 ofis binasıyla, 100 bin m2'lik alışveriş merkeziyle, 26 bin 500 araç kapasitesiyle, oteliyle, akıllı şehir konseptiyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir. Ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu merkez, 3 kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır. Tüm bunların yanı sıra yatırım çekme potansiyelimizi de artıracaktır.

"SANDIĞIN RENGİNDEN EN UFAK ŞÜPHEM YOK"

Finansal istikrarın devamını sağlayacaktır. Ekonomide öngörülebilirliğin ve istihdamın yükselmesine de katkı sağlayacaktır. Fintek ve katılım finans konusunda önemli bir merkez haline geleceğini öngörüyoruz. Yakında milli Fintek stratejik belgemizi de kamuoyumuz ile paylaşacağız. Genç girişimcileri de destekleyeceğiz ve onları yalnız bırakmayacağız. 10 yıllık çetin mücadelenin her bir aşaması zorlukla dolu ve emek dolu bir projedir. İFM ile Türkiye, yıllardır dışlandığı bir alanda 'artık ben de varım' diyebilme cesaretini göstermiştir. Sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum. Seçimler, siyasi partilerin ve ittifakların kantara çıktığı günlerdir.

"BU MİLLET IMF'DEN ALINAN BORÇLARLA MEMUR MAAŞLARININ ÖDENDİĞİNİ UNUTMAZ"

Millet bu dönemde vaatleri ölçüp tartar, herkesin çapı ve kapasitesi hakkında görüş sahibi olur ve gelecek 5 sene kimin zihniyeti ile yönetilmek istediğini seçer. Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek, ülkemizi hayallerine ulaştırabilecek hiçbir vizyona sahip olmadığını ortaya koymuştur. Bu zihniyet 2001 öncesinde de neden Türkiye'nin geri kaldığını ortaya koymuştur. 2013'e kadar biz ödemelerimizi yaptık. 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz kalmadı. Bize tavsiyede bulundular IMF'den destek almadan bu işi kurtaramayacaksınız diye. Neden? Ekonomi kötüymüş, biz gayet iyi yürüttük. Merkez Bankası'nın döviz rezervi devamlı artış gösterdi. Şu anda da ihtiyacımız yok. Bu millet IMF'den alınan borçlarla memur ve emekli maaşlarının ödendiğini unutmaz.

Bu millet 1990'lardaki popülist eylemlerin nasıl Türkiye'yi ekonomik bir çöküşe sürüklediğini unutmaz. Ekonomi cahili, eser ve hizmet düşmanı olmuştur bunlar. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmasın istedik ve bunu başardık. Iğdır'daki, Ağrı'daki, Hakkari'deki, Muş'taki gençlerim kendi ilindeki üniversitesine gidebiliyor."

#Recep tayyip erdoğan
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