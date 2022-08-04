Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan Yüksek Askerî Şûra toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yüksek Askerî Şûra'nın toplanmasından önce YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e ziyarete giden , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

YAŞ bir yıl aradan sonra toplandı

Yurtiçi ve sınır ötesinde terörle mücadelede operasyonların sürdüğü ve Karadeniz'de istikrarın her zamankinden fazla önem kazandığı bu dönemde mevcut durum ve dengenin korunması üzerine kararlar alınması bekleniyor. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramirel Adnan Özbal'ın görev sürelerinin uzatılması planlanıyor. 2022 YAŞ toplantısının bitmesinin hemen ardından Ağustos 2023'ün Şûra çalışmaları başlayacak.