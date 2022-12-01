Erdoğan başkanlığındaki toplantı bugün yapılacak

Milli Güvenlik Kurulu yılın son toplantısını bugün yapacak. Toplantının öncelikli gündemi, terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine olası kara harekatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak.

Olası sınır ötesi kara harekatı, devam eden terörle mücadele operasyonları, ve Rusya-Ukrayna savaşı.

Gündem Pençe Kılıç Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak.

Suriye’nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekat için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar değerlendirilecek

Yılın 6. ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

Tahıl sevkiyatının geleceği masaya yatırılacak

Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak.

Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri

Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında.

Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İsveç ve Finlandiya ile ilişkiler

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak.

Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.