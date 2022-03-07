Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Gündem 07.03.2022, 14:48
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 14.20'de başladı. Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları ele alınacak.
Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.
Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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