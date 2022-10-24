Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda değerlendirilecek.

Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler ele alınacak. Gündemin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor.