Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda saat 16.45'te başladı.
Gündem 03.10.2022, 17:32
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.45'te başladı.
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