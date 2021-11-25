Erdoğan Başkanlığındaki MGK bugün toplanıyor
Erdoğan Başbakanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu bugün bir araya gelecek. Toplantıda ele alınacak konulara arasında yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler yer alıyor.
Gündem 25.11.2021, 08:54 25.11.2021, 08:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak.
Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.
Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.
Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.
Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.
TRT
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