Erdoğan Başkanlığındaki kritik toplantı yarın yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yoğun gündem konuları masaya yatırılacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, ekonomi başta olmak üzere iç de dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.
Toplantıda iç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması bekleniyor. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.
Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.
Rusya-Ukrayna gerilimi ele alınacak
Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.
Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.
Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Adana Demirspor
|23
|37
|4. Fenerbahçe
|23
|37
|5. Beşiktaş
|23
|36
|6. Alanyaspor
|22
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Sivasspor
|23
|31
|10. Kayserispor
|22
|31
|11. Gaziantep FK
|21
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Göztepe
|23
|27
|14. Galatasaray
|22
|27
|15. Giresunspor
|22
|26
|16. Kasımpaşa
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. İstanbulspor
|21
|36
|5. Eyüpspor
|20
|36
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|20
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Gençlerbirliği
|21
|26
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|21
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Tottenham
|19
|36
|7. Arsenal
|20
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|21
|29
|10. Aston Villa
|21
|26
|11. Leicester City
|19
|25
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|21
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|20
|31
|9. Valencia
|22
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Celta Vigo
|22
|27
|12. Espanyol
|22
|27
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|21
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11