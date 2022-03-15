Erdoğan Başkanlığındaki kritik toplantı bugün yapılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme dair birçok konu masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri Rusya-Ukrayna savaşı, Antalya Diploması Forumu'nun yansımaları ile enerjide fiyat ve tedarik olacak. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Dönmez'in sunum yapması bekleniyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından çok yönlü diplomasi trafiğini hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte her iki ülkenin liderleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan'ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas halinde diplomasi trafiğini sürdürürken bugüne kadar gelinen nokta toplantıda masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.
DİPLOMASİ FORUMU DEĞERLENDİRMESİ
Toplantının bir diğer önemli başlığı Antalya Diplomasi Forumu'nun dünyadaki yansımaları olacak. Türkiye'nin girişimci ve insani dış politika konsepti ile düzenlenen Diplomasi Forumu'nda siyasi, ekonomik, savunma sanayi iş birlikleri öne çıkmıştı. Toplantıda, yapılan yeni iş birlikleri, elde edilen kazanımlar ve Türkiye'nin yeni dönemde atacağı adımlar ele alınacak.
ENERJİ FİYATLARI VE TEDARİK MASADA
Bunların yanı sıra toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları ile enerji tedariki konusu da konuşulacak. Türkiye, konumu itibarıyla dünyanın doğalgaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgeye komşu durumda olması sebebiyle yeni dönemde dünya enerji pazarında merkez ülke olma konumunda.
Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in genel sürece ilişkin bir sunum yapacağı belirtiliyor.
Kaynak: Türkiye
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