Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplanıyor! Masada 3 konu var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabinede öne çıkan konular ise ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak.
Siyasetin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Çarşamba günü kabine toplantısı yapılacak. Gündemde ekonomi, salgın ve terörle mücadele var. CHP'de MYK toplantısı var, kurultayın ertelenmesi kararı ve ekonomi önemli başlıklardan.
Kabine bu hafta Erdoğan'ın Arnavutluk seyahati nedeniyle hafta başında değil, çarşamba günü toplanacak. Döviz kurları ile fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele kabinenin ana gündemi olacak. Esnafa verilecek destekler, fahiş fiyatlarla mücadele denetimleri ve atılabilecek ek adımlar toplantıda masaya yatırılacak.
YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Koronavirüsün Omicron türü ile vaka sayıları 70 binlere yaklaştı. Vaka sayılarının geriletilmesi için atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak. Toplu etkinliklerde, yolculuklarda aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının nedenleri ve sonuçları da kabine toplantısında ele alınacak.
TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için ilk temas gerçekleşti. Özel temsilcilerin ilk toplantısının yansımaları kabine toplantısında ele alınacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Hatayspor
|21
|35
|4. Başakşehir
|20
|34
|5. Adana Demirspor
|21
|34
|6. Fenerbahçe
|21
|33
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|19
|30
|8. Adanaspor
|19
|29
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|19
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11