Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Kabinede ayrıca Rusya ve Ukrayna'daki diplomasi trafiği, İsrail ile normalleşme adımları istişare edilecek, enerji sübvansiyonları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi. Bu çerçevede ele alınacak konulardan biri, gıda enﬂ asyonuyla mücadele olacak. Tarım Kredi Kooperatiﬂerine ait marketlerde başlatılan indirim kampanyasının yansımaları ve ﬁ yatlara etkisi değerlendirilecek. Ayrıca, yeni açılacak marketlere yönelik çalışma masaya gelecek. Öte yandan, Merkez Bankasının son toplantısında yaptığı 1 puanlık faiz indirimini, bankaların kredi faizlerine yansıtması için atılacak adımlar da görüşülecek. Ekonomideki bir diğer başlık ise Fiyat İstikrarı Komitesi olacak. Anayasa Mahkemesinin Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etmesinin ardından, Komite için yapılacak yasal düzenleme görüşülecek. Hazırlıklarına başlanan yasa tekliﬁ , ekim ayında Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de detaylarını açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi de masada olacak. Projeden kimlerin, hangi şartlarla faydalanabileceği konuşulacak.

DIŞ POLİTİKA İSTİŞARE EDİLECEK

Kabine toplantısında gündeme gelecek dış politika başlıklarında ise öncelikli konu Rusya ve Ukrayna ile yürütülen diploması traﬁği. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 18 Ağustos'ta ise Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterris ile bir araya gelmişti. Bu görüşmelerde ele alınan konular kabinede istişare edilecek. Ayrıca, tahıl koridorunun işleyişi ve güvenliği de yine masadaki başlıklardan biri olacak. Dış politika başlığı altında ele alınacak konulardan bir diğeri İsrail ile normalleşme süreci olacak. Türkiye ve İsrail'in karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı almasının ardından, hangi adımların atılacağı konuşulacak. Bunun yanı sıra yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadele faaliyetleri de masaya yatırılacak.

ENERJİ ÇALIŞMALARI DA MASADA

Enerji alanındaki çalışmalar da toplantıda gündeme gelecek. Avrupa'da enerji tedarikiyle ilgili tedirginlik sürerken, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte neler yapacağı da görüşülecek. Doğalgaz ve elektrikte yapılan sübvansiyonlar değerlendirilecek. Vatandaşın desteklenmesi için başka neler yapılabileceği ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da cemevi ziyaretiyle yeniden gündeme gelen Alevilere yönelik çalışmaların da gündeme geleceği toplantıda ayrıca koronavirüs salgınındaki son gelişmeler değerlendirilecek.

Kaynak: Türkiye