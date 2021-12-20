Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Ekonomide alınan kararların piyasaya etkileri Kabine toplantısında değerlendirilecek.
Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımaları değerlendirilecek.
Ağırlıklı gündem ekonomi olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi ekonomi olacak.
Döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansıması ele alınacak. 2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi değerlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.
Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.
Koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.
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