Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

Bugün toplanacak olan kabine toplantısında, döviz kurunda son dönemde meydana gelen yükseliş ve gıda enflasyonuyla ilgili bugüne kadar alınan tedbirler değerlendirilecek. Toplantıda, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 15 seviyesine çekmesinin ardından artan dolardaki son durumla ilgili bir analiz yapılacağı aktarılıyor. Yine, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in görüşmelerine Aralık ayında başlayacak asgari ücretle ilgili araştırmaya ilişkin kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.

HAKAN FİDAN BİLGİLENDİRME YAPACAK

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın da Libya’da alıkonulan 7 Türk’ün serbest bırakılması kapsamında atılan adımlara ilişkin kabine üyelerini bilgilendireceği aktarılıyor.

Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla ülkeye getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz hafta İran, Lübnan ve Moldova ziyaretiyle ilgili diplomatik temaslarının ardından gelinen noktayı aktaracağı belirtiliyor.

Yine, yüzde 50+1 tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşmesi gibi iç siyasetteki önemli gelişmelerin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

KORONA İZNİ

30 Kasım’da süresi dolacak olan, açık cezaevinde kalan hükümlülerin koronavirüs izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmamasına ilişkin kabine de son bir değerlendirme yapılması planlanıyor. Koronavirüs izinlerinin tekrar uzatılmasına karar verilmesi durumunda düzenlemenin, Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden İcra İflas Kanunu’na eklenecek bir önerge ile yapılması planlanıyor.