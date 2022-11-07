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Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

Kasım ayının ilk kabine toplantısı bugün toplanacak. Toplantıda EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak.

Gündem 07.11.2022, 09:24
Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

Ankara'nın ekonomi başta olmak üzere yoğun bir gündemi var. Gözler ise bugün gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak.

Kasım ayının ilk kabine toplantısı bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabinede başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği ile ilgili son durum ele alınacak. Ekonomi, sosyal konutta gelinen son nokta,EYT düzenlemesi tahıl koridoru gibi kritik konular görüşülecek.

ANAYASA TEKLİFİ MASAYA YATIRILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi vereceğini açıklaması ile ortaya çıkan Cumhur İttifakı'nın başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği teklifi bu hafta meclise sunulacak. Söz konusu teklikte anayasanın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması isteniliyor.

Teklif meclise sunulmadan önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, teklifle ilgili geçtiğimiz günlerde siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri kabine toplantısında anlatması bekleniyor.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON DURUM NE?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk evim, ilk işyerim' projesi de kabine toplantısında ele alınacak konulardan birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı sosyal konut projesine başvuru sayısının son durumu hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bilgilendirme yapması bekleniyor. Öte yandan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk kura çekimi de bugün yapılacak.

TAHIL VE DOĞALGAZ KORİDORU

Tüm dünyanın dört gözle beklediği tahıl koridorunun yeniden açılmasında yürütülen diplomatik çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Avrupa'da yaşanan doğalgaz krizine karşı Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin doğalgaz merkezine dönüştürülmesi ile ilgili süreçle ilgili son durumda kabinede görüşülecek.

Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesini tehdit eden terörle mücadelesi ile Yunanistanla Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının ana başlıkları arasında yer alıyor.

EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR

Kabine toplantısında ekonomide yaşanan gelişmeler ve mecliste görüşülen bütçe çalışmaları da masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadele noktasında atılan adımlar değerlendirilecek. Milyonlarca EYT'linin gözü bu hafta kabine toplantısında olacak. EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmalar cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? BAŞKAN ERDOĞAN YENİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm önerisinin düzenlemeyle güvence altına alınacağı EYT değişikliği ve çalışmalardaki son durum da Kabine gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesiyle ilgili brifing aldıktan sonra bir karar çıkması durumunda bunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklamasında konuyla ilgili şu sözleri kullanmıştı:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

#kabine #kabine toplantısı
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