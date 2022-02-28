Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna işgal etmesinin ardından ülkede yaşanan son gelişmeler olacak.
Bu kapsamda, her iki ülke ile yürütülen diplomatik ilişkiler, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumu ve askeri müdahalenin Türkiye'ye yansıması gibi konular masaya yatırılacak. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, Türkiye'nin arabulucu olması konusunda önümüzdeki dönemde atabileceği adımlar yeniden değerlendirilecek.
ELEKTRİKTE YENİ TARİFE AÇIKLANACAK
Toplantının bir diğer önemli başlığı da yeni elektrik düzenlemesine ilişkin detaylar olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni elektrik düzenlemesiyle ilgili hazırlanan alternatifli çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılmasının ardından alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Akar'ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara
ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Ayrıca, ekonomik gelişmeler de gündeme gelecek.
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