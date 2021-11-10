Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
Aziz Atatürk, zat-ı alinizi vefatınızın 83. seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi müstevlilerin emellerine dahil olan betahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun.
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