Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Toplantının dış politika başlığında, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarının NATO'ya taşınması ile Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yürütülen barış diplomasisi ele alınacak. Tahıl koridorunda gelinen son durum da değerlendirilecek.

İç siyasette gündem 2023 seçim hazırlıkları olacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında teşkilatların çalışmaları ve sahada sürdürülen hazırlıklar değerlendirilecek.

Ekonomide atılacak adımlar, terörle mücadele operasyonları ve Meclis'in yeni yasama yılı hazırlıkları da öne çıkan başlıklar arasında olacak.

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