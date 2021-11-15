Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK ve MKYK bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplanacak.
Önce MKYK'yı toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MYK üyeleriyle bir araya gelecek. MKYK'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlarla ilgili bir sunum yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerinden sahadaki izlenimlerini dinleyecek ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacak.
EYT MASADA
Daha sonra MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, son dönemde siyasette yaşananlarla ilgili kurmaylarıyla değerlendirmeler yapacak. AK Parti kurmaylarının, EYT ile ilgili yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kurmaylarından EYT ile ilgili görüşlerini de dinleyecek. Toplantıda, asgari ücret ve 3600 ek gösterge de gündeme gelecek. Sonrasında söz konusu 3 kritik başlık için yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlenecek. 2023 seçimleri için sürekli sahada olan MYK üyeleri, vatandaşlardan gelen talepleri toplantıda aktaracak.
Öte yandan, Meclis'te görüşülen yasa teklifleri ve bütçe çalışmalarının yanı sıra, hazırlıkları devam eden yasa teklifi çalışmalarına ilişkin de Erdoğan'a bilgi aktarılacağı ifade ediliyor.
Kaynak :Türkiye
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