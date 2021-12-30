Erdoğan, Bakan Bilgin ile Türk-İş heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı düzenlenen toplantıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantıya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.