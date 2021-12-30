Erdoğan, Bakan Bilgin ile Türk-İş heyetiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki TÜRK-İŞ heyetini Beştepe'de kabul etti.
Gündem 30.12.2021, 18:12 30.12.2021, 18:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı düzenlenen toplantıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantıya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.
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