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Erdoğan: 'Asgari ücret görüşmeleri Külliye'de olacak'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Gündem 21.12.2022, 12:18 21.12.2022, 13:24
Erdoğan: 'Asgari ücret görüşmeleri Külliye'de olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Asgari ücret görüşmeleri Külliye'de olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri, bu bütçe görüşmeleri boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda, Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik etti, dost ve kardeş ülke Katar'ı bu organizasyonda gösterdiği başarılı ev sahipliği için kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Milli Takımımızın bu kupayı ülkemize getirdiği günleri de görmeyi ümit ediyoruz. Nice 'olmaz' denilenleri başaran Türkiye'nin, bir gün bu hayali de gerçeğe dönüştüreceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda geçen hafta cuma günü kabul edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 21 Ekim'deki sunuşuyla başlayan bütçe müzakerelerinin, komisyonlarda 36 gün, Genel Kurulda 12 gün boyunca devam ettiğini anımsattı.

Erdoğan, bu süreçte söz alan 262 milletvekilinin, değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinde bilfiil yer aldığını, yaklaşık 4,4 trilyon lira gideri ve 3,8 trilyon lira geliri olan bir bütçeyi ülkeye kazandırdıklarını ifade etti.

AK Parti hükümetlerinin 20 ve Cumhuriyet'in 100. yılı bütçesinin ilk hazırlık aşamasından kanunlaşmasına kadar geçen sürede emeği, katkısı olanları tebrik eden Erdoğan, Genel Kurulda 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında demokratik olgunlukla müzakereleri yürüterek sonuçlanmasını sağlayan her bir milletvekiline teşekkür etti.

"Kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiği..."

Her zaman olduğu gibi, bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak hazırladıklarını ve öyle de uygulayacaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri, bu bütçe görüşmeleri boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda, Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin takdirini yaparak daha fazlasına talip olan bir irade göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında, ülkemizin önündeki fırsatları ve tehditleri değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. Bunların yerine cevabı defalarca verilmiş yalanları, iftiraları, çarpıtmaları temcit pilavı gibi tekrarlayan, ellerine tutuşturulmuş notları sorgulamadan okuyan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına hep beraber tekrar şahit olduk. Sadece bu tablo bile, kimlerin ülkenin ve milletin derdiyle dertlendiğini, kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiğini ispata yeterlidir. Bizim ise milletimize sözümüz bakidir."

"Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde anaokulundan liseye kadar her seviyede 351 bin yeni derslik yaptıklarını, 750 bin öğretmen atadıklarını, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdiklerini anlatarak, "Yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik. Önümüzdeki dönemde her seviyede eğitimin kalitesini daha artıracak, evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Sağlıkta kapsamlı ve etkin reformla her bir insanı kucaklayan sistem kurduklarına işaret eden Erdoğan, "Şehir hastaneleri ve diğer yatırımlarla ülkemizi dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde ülkemizi, bölgesinin ve dünyanın sağlık merkezi yapacak, hizmet kalitesini daha da yukarıya çekecek yatırımlara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, adalette, temel kanunların yenilenmesinden hakim ve savcı sayısının artırılmasına, demokratik reformlardan verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlayan düzenlemelere kadar pek çok adım attıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendirerek, devlet ve toplum hayatının üzerine bina edildiği adaleti, daha da yücelteceğiz. Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı, insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde ülkemizin güvenlik altyapısını, bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunmamızı sağlayacak donanıma kavuşturmayı sürdüreceğiz. Sosyal hizmetlerde yaşlısından engellisine, çocuğundan kadınına, şehit yakını ve gaziden garip gurebaya kadar yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında yer aldık, kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk. Önümüzdeki dönemde değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız."

Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul benzetmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul benzetmesi hakkında "Bay Kemal oğluna sahip çık. 'O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım." dedi. 6'lı masanın durumu hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu yılı yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle kapatacak." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kar bırakmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi projeleri hakkında ise "Biz bu projelerde mesafe katettikçe içeride ve dışarıda birilerinin rahatsızlığı artıyor." ifadelerini kullandı.

#asgari ücret #TBMM Grup Toplantısı #erdoğan
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