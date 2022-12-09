Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Gündem 09.12.2022, 17:49
Arnavutluk Başbakanı Rama, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katıldı.
Rama, programdaki konuşmasının adından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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