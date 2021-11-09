Erdoğan: 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi 2023'te devreye alınacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planladıklarını açıklayarak, "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayız."
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