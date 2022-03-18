Erdoğan, AK Parti’nin Metaverse toplantısına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ta AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın düzenleyeceği "Forum Metaverse" toplantısına katılım sağlayacak.
Gündem 18.03.2022, 09:43
AK Parti, 21 Mart'ta "Forum Metaverse" toplantısı gerçekleştirecek. Partinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
"Metaverse teknolojisini anlamak ve doğru yorumlamak" amacıyla düzenlenen programda Metaverse'in toplumsal, ekonomik, dini ve siyasi boyutları ele alınacak.
Milliyet'e konuşan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Metaverse'ün sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik teknolojileri ile adeta internetin yeni bir aşaması olduğuna işaret etti. Programın "Metaverse ve Değerler" başlıklı bölümde de Metaverse dünyasının İslam inancı ve değerlerine etkileri tartışılacak.
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