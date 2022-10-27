Erdoğan açıklayacak: Türkiye Yüzyılı böyle olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu yarın açıklayacak.

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, “Türkiye Yüzyılı” ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

ÜLKENİN GELECEK TASARIMI

AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve “ülkenin gelecek tasarımı” olarak niteledikleri “Türkiye Yüzyılı” lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, yarın Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2001’de kurulan ve 3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti’nin mega projelerden sosyal politikalara, dış politikadan demokratikleşme-özgürlüklere kadar öne çıkan bazı icraatlarını referans göstererek gelecek yıllara ilişkin hedeflerini paylaşması bekleniyor.

BELGEDE BUNLAR YER ALACAK

Özel bir ekibin üzerinde mesai yürüttüğü belgede sivil Anayasa, barışçıl politikalar, insan odaklı hedefler öne çıkacak. Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin gelecek yüzyılına ilişkin öngörülen perspektifleri içerecek belgede şu hususların yer alması öngörülüyor:

SİVİL ANAYASA: Başörtüsü ve aileye dönük 2 maddelik mini Anayasa değişikliği üzerinde son noktayı koymak üzere olan AK Parti’nin daha önce dile getirdiği yeni ve sivil Anayasa çağrısını tekrarlaması bekleniyor.

STRATEJİK BAKIŞ: Libya’da dengeleri değiştiren, Karadeniz’de kurulan tahıl koridoru ile olası gıda krizinin önüne geçen Türkiye’nin, bölgesel ve küresel aktör olarak dış politikada gelecekte izleyeceği barışçıl politikalar anlatılacak. Bunun yanı sıra güvenlik ve Türkiye’nin hassasiyetlerini içeren stratejiye ilişkin de ipuçlarının yer alması bekleniyor.

İNSAN ODAKLI HEDEFLER: Sosyal politikalardan özgürlüklere, eğitimden ekonomik hedeflere, kadına karşı şiddetin önlenmesinden aile ve inançlara ilişkin insanı esas alan hedeflere de değinilmesi planlanıyor.

VATANDAŞA ÇAĞRI: Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yüzyılın Türkiye açısından kritik önemine dikkat çekerek, vatandaşlardan 2023 seçimlerine yönelik hedefler konusunda destek isteyecek.

20 yılda büyük değişim

AK Parti, 20 yıllık iktidarında seçim meydanlarında verdiği sözleri büyük oranda yerine getirdi. AK Parti kaynakları vaatlerin yüzde 90'ının hayata geçirildiğini ifade ediyor. Kalan yüzde 10'luk kısımdaki vaatlerin ise yapım süreçleri devam eden mega projeler olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın yarın yapacağı konuşmada gelecek için geçmiş 20 yılda hayata geçirilen yatırım ve atılımlardan bazılarına atıf yapılacak. Erdoğan atıf yapacağı icraatlardan bazıları şöyle:

- Türkiye'nin 153 yıllık rüyası, Asya ile Avrupa kıtaları arasında denizin altından kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray, 2013 yılında hizmete açıldı.

- Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 3 yıl geçti.

-İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Osmangazi Köprüsü inşa edildi.

- Avrasya Tüneli Projesi ile Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağladı.

- İstanbul Boğazı'nın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim inşa edilerek halkın hizmetine sunuldu.

- Demokratikleşme adımı çerçevesinde “kamuda başörtüsü serbestliği” 8 Ekim 2013'te hayata geçti.

- Parlamenter Sistem’den “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne geçildi.

- Türkiye kendi yerli uydusu “Türksat 6A”yı fırlatarak bu alanda ilk on ülkeden biri oldu.

- Türkiye’den Su Temin Projesi ile KKTC’nin 50 yıllık su sorunu çözüldü.

- Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi hayata geçerek, Azerbaycan doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınıyor.

-Sağlıkta devrim niteliğindeki şehir hastaneleri, “her hastaya 1 oda” anlayışıyla inşa edildi.

- Akkuyu, Sinop ve Çanakkale’de kurulacak nükleer santrallerin kurulumları için çalışmalar devam ediyor. Bunlar tamamlandığı enerjide dışa bağımlılık azalacak.

- Türkiye'nin ilk yerli aracı Togg banttan iniyor.

- Kanal İstanbul Projesi’nde çalışmalar aralıksız sürdürüyor.

ŞAKİR ZÜMRE’NİN HİKAYESİNİ PAYLAŞTI: HAYALLER BİR BİR GERÇEK OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, sosyal medya hesabından “Türkiye Yüzyılı” mesajıyla, Türk savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre’nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı. İletişim Başkanlığınca başlatılan “Türkiye Yüzyılı” serisinin ilk filmi, savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre hakkında hazırlandı.

Atatürk’ün bundan 100 yıl önce Şakir Zümre’den Türkiye’nin yerli ve milli silah sanayisinin kurulmasına öncelik etmesini istediğini aktaran film, Şakir Zümre’nin Atatürk’ün teşvikiyle fabrika kurduğunu ve burada uçak bombaları, denizaltı bombaları gibi pek çok önemli savunma sistemi üretimine imza attığını kaydediyor.

BOMBA YERİNE SOBA!

Filmde, Atatürk’ün vefatından sonra İkinci Dünya Savaşı döneminde fabrikanın çeşitli bahanelerle kapatılmaya zorlandığına, Şakir Zümre’nin ise fabrikasını soba fabrikasına çevirmek zorunda kaldığına işaret ediliyor. Filmin ikinci kısmında Türkiye’nin bu hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde üretilen milli savunma sistemleriyle gerçek olduğuna dikkat çekiliyor.

Kristersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra’nın gelecek süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi. Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye ile ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.