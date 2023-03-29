Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğal gaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik ve doğal gaza indirim müjdesi verdi.
Gündem 29.03.2023, 12:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaza indirim yapacaklarını açıkladı.
Erdoğan, konutta kullanılan elektriğe yüzde 15 indirim getirileceğini söyledi.
Sanayide kullanılan doğal gaza ise yüzde 20 indirim olacak.
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