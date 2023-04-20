Erdoğan açıkladı: Doğal gaz bir yıl ücretsiz
Karadeniz doğal gazı karaya çıkarıldı. Gazın karaya çıkarılması törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazın mutfak ve sıcak kullanımında bir yıl ücretsiz olacağını açıkladı.
Gündem 20.04.2023, 21:12 20.04.2023, 21:26
Türkiye için tarihi önem arz eden gelişmelerden biri de bugün yaşanıyor.
Enerjide ülkenin bağımsızlığı için son derece önem taşıyan Karadeniz doğal gazı karaya çıkarıldı.
Gazın karaya çıkarılması törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
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