Erdoğan açıkladı: Doğal gaz bir yıl ücretsiz

Türkiye için tarihi önem arz eden gelişmelerden biri de bugün yaşanıyor.

Enerjide ülkenin bağımsızlığı için son derece önem taşıyan Karadeniz doğal gazı karaya çıkarıldı.

Gazın karaya çıkarılması törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.